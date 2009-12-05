Программа(или скрипт) для перетягивания

Требуется написать программу(или скрипт) для перетягивания с wordpress на ucoz. Если учесть что на том сайте, с которого мы будем перетягивать, стоит стандартный шаблон. Есть доступ к админке сайта и mysql базе.(Варианты реализации - либо CURL => CURL(на укоз), либо; прямой доступ к базе => CURL(на укоз).

Категории создаются программой(То есть потребуется 2 пароля и логин(email) от сайта на укозе).

1) Необходима рандомизация по постам в категории, если требуется(checkbox) - то есть посты будут добавлять не по порядку,а в разнобой.

2) Добавить в конце статей определенный текст ( используя рандомизацию текста - можно использовать готовый вариант рандомизатора xbb.uz/randomizator/ )

3) Аналогично 2) только в начале статей

4) Учесть что в статьях могут быть картинки.

5) В случае какого либо происшествия вроде поломки интернета - чтобы изменения сохранялись и можно было продолжить позже

6) "Проектная" структура скрипта