Программа(или скрипт) для перетягивания

Модуль Просмотрщика событий – это модуль, отвечающий за отображение событий системы распознования Задача интерфейса - Обеспечить настраиваемую (!), удобную и структурированную возможность работы со следующими компонентами функционала: Режим Мониторинг: - Компонент – Отображение ...
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Требуется написать программу(или скрипт) для перетягивания с wordpress на ucoz. Если учесть что на том сайте, с которого мы будем перетягивать, стоит стандартный шаблон. Есть доступ к админке сайта и mysql базе.(Варианты реализации - либо CURL => CURL(на укоз), либо; прямой доступ к базе => CURL(на укоз).
Категории создаются программой(То есть потребуется 2 пароля и логин(email) от сайта на укозе).
1) Необходима рандомизация по постам в категории, если требуется(checkbox) - то есть посты будут добавлять не по порядку,а в разнобой.
2) Добавить в конце статей определенный текст ( используя рандомизацию текста - можно использовать готовый вариант рандомизатора xbb.uz/randomizator/ )
3) Аналогично 2) только в начале статей
4) Учесть что в статьях могут быть картинки.
5) В случае какого либо происшествия вроде поломки интернета - чтобы изменения сохранялись и можно было продолжить позже
6) "Проектная" структура скрипта
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