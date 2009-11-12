Создание PACS системы

Модуль Просмотрщика событий – это модуль, отвечающий за отображение событий системы распознования Задача интерфейса - Обеспечить настраиваемую (!), удобную и структурированную возможность работы со следующими компонентами функционала: Режим Мониторинг: - Компонент – Отображение ...
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Необходимо создать PACS систему. Такую как http://www.makhaon.com/index.php?lng=ru&p=download (mpacs_2.8_demo.exe) . писать можно на любом языке, но только свое - ничего чужого. Также необходимо объяснить всю программу в конце, поскольку это курсовая работа, которую необходимо будет защитить. Также все права на ПО при покупке переходят мне.
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