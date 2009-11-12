Создать приложение "Просмотрщик событий"

Модуль Просмотрщика событий – это модуль, отвечающий за отображение событий системы распознования

Задача интерфейса - Обеспечить настраиваемую (!), удобную и структурированную возможность работы со следующими компонентами функционала:

Режим Мониторинг:

- Компонент – Отображение изображения транспортного средства

- Компонент – Отображение захваченого номера

- Компонент – Отображение и правка распознанного номера

- Компонент – Таблица истории событий

- Компонент- Комментарии к распознанному номеру

Режим Поиск

- Компонент поиск по номеру (тексту номера с опциональным поиском по комментариям)

- Компонент поиск по дате

- Компонент Поиск по дополнительным параметрам ( направление движения, нарушения скоростного режима, пределы скоростей)

- Компонент выбора записей после фильтрации

- Компонент экспорта

Режим Печать

- Компонент выбора объектов для печати

Основная задача: интерфейс должен быть настраиваемым в режиме Админа, т.е. в этом режиме можно изменить размеры и положение панелей, а также скрыть панели компонентов. Для компонента таблица – возможность регулирования количества отображаемых столбцов.

Необходимо подобрать (допускается использование коммерческих после предварительного согласования и утверждения) :

- компонент отображения таблиц с возможностью привязки к нему источника - базы данных MS SQL (таблицы, вьюшки, результаты отработки хранимых процедур).

- компонент для настройки интерфейса ( настройка docking’а (tabbed, dockable, hide(unhide) modes (см. Visual Studio 2005+)инастройкаположениясамогоокна – его resize, move, snap to desktop or active window borders)

Реализация: C++Builder или MS Visual Studio+QT