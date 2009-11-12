Создать приложение "Просмотрщик событий"

Необходимо разработать кроссбраузерный plugin, обеспечивающий пользователям веб-ресурса возможность сканирования документов с помощью сканера – TWAIN-совместимого устройства, с последующей загрузкой полученного изображения на сайт (функция загрузки изображения на сайт по протоколу SOAP будет реализована силами Заказчика).
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Модуль Просмотрщика событий – это модуль, отвечающий за отображение событий системы распознования
Задача интерфейса - Обеспечить настраиваемую (!), удобную и структурированную возможность работы со следующими компонентами функционала:
Режим Мониторинг:
- Компонент – Отображение изображения транспортного средства
- Компонент – Отображение захваченого номера
- Компонент – Отображение и правка распознанного номера
- Компонент – Таблица истории событий
- Компонент- Комментарии к распознанному номеру
Режим Поиск
- Компонент поиск по номеру (тексту номера с опциональным поиском по комментариям)
- Компонент поиск по дате
- Компонент Поиск по дополнительным параметрам ( направление движения, нарушения скоростного режима, пределы скоростей)
- Компонент выбора записей после фильтрации
- Компонент экспорта
Режим Печать
- Компонент выбора объектов для печати
Основная задача: интерфейс должен быть настраиваемым в режиме Админа, т.е. в этом режиме можно изменить размеры и положение панелей, а также скрыть панели компонентов. Для компонента таблица – возможность регулирования количества отображаемых столбцов.
Необходимо подобрать (допускается использование коммерческих после предварительного согласования и утверждения) :
- компонент отображения таблиц с возможностью привязки к нему источника - базы данных MS SQL (таблицы, вьюшки, результаты отработки хранимых процедур).
- компонент для настройки интерфейса ( настройка docking’а (tabbed, dockable, hide(unhide) modes (см. Visual Studio 2005+)инастройкаположениясамогоокна – его resize, move, snap to desktop or active window borders)
Реализация: C++Builder или MS Visual Studio+QT
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