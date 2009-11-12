Обработка по выгрузке данных из системы 1С УПП

Разработать, протестировать и внедрить систему учета товаров и денег. Техзадание прикреплено. В техзадании не дописано: ограничения прав пользователей, интерфейс, документы на печать, отчеты. Будет дописано и передано в процессе сотрудничества. Только для организаций или частных лиц, имеющих опыт ...