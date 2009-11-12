Обработка по выгрузке данных из системы 1С УПП

$100
Прикладное ПОЗакрыт10 заявок240 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо разработать обработку по выгрузке данных из системы 1С:Предприятие УУП, Типовая конфигурация, редакция 1.2 в файл обмена MS-Excel.

Система должна быть реализована на платформе 1С:Предприятие V8.1.

14 лет назад
KonstantinEN
53 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
spy83
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$50
1 день
  • Похожие заказы

  • Программа для тестирования учащихся

    Необходимо разработать программу для проведения тестов в учебном заведении. Программа должна устанавливаться на компьютеры обычным копированием. - нужна возможность добавлять вопросы (порядка 150) и варианты ответов. Все вопросы должны показываться учащимся в случайном порядке... - в самом ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Java server.

    Требуется написать/дописать (есть набросок) прокси сервер на JAVA.

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Система учета

    $5000

    Разработать, протестировать и внедрить систему учета товаров и денег. Техзадание прикреплено. В техзадании не дописано: ограничения прав пользователей, интерфейс, документы на печать, отчеты. Будет дописано и передано в процессе сотрудничества. Только для организаций или частных лиц, имеющих опыт ...

    Прикладное ПО22 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка клиент-серверного приложения

    Задача должна быть реализована на Delphi ( версия не меньше 7 ), по технологии клиент-сервер. Задачи программы: 1) Парсинг cvs фала и сохранение его в БД 2) возможность сформировать отчет виде PDF фала по заданным заранее критериям P/S для ...

    Прикладное ПО20 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание серверов для Lineage 2

    $1000

    Неоходимо создание серверов нескольких хроник Lineage 2. ТЗ: 1 Сборка серверов,Сборка модулей и всего такого) 2 Настройка и поддержка,устронение всех багов. 3 Продвижение сервера. 4 Создание коротких номеров через которые можно будет пополнять адену. При хорошем исполнении будет дальнейшее сотрудничество. Полное ТЗ ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • 1С 8.1 - учет заполнения свойств товара

    Необходим инструмент, который будет учитывать несколько этапов заполнения карточки товаров для каждого из пользователей 1С. Этапы: 1. Карточке товара присвоено одно изображение 2. В карточке товара заполнены свойства (пользователь ручками проставляет признак "Заполнено" - признак уже существует). 3+n. Карточке ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • 1с 8 - оптимизация УТ под нужды предприятия.

    $500

    Необходима оптимизация программного обеспечения под нужды предприятия. Основной профиль - дистанционная продажа, учет заказов ( интернет-магазин, торговля по каталогам) также имеется 4 розничных торговых точки. Необходимо: 1. Доработать функционал УТ 8,0 для оптимальной работы по приему и ...

    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка покерного бота.

    $3500

    Требуется реализация покерного бота. Основной функционал программы: - автоматический запуск он-лайн покеррума - автоматический выбор и запуск столов - определение розданных карт - реализация автоматического игрового процесса (автоматическое принятие решений и выполнение тех или иных действий) - автоматическое закрывание столов ...

    Прикладное ПО10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад