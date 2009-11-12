Обработка по выгрузке данных из системы 1С УПП

Анимационный фильм в VB простейший!
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Необходимо разработать обработку по выгрузке данных из системы 1С:Предприятие УУП, Типовая конфигурация, редакция 1.2 в файл обмена MS-Excel.
Система должна быть реализована на платформе 1С:Предприятие V8.1.
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