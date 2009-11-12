Дописать проект на VC++

Для повышения безопасности компьютера, который управляется только удаленно нужно сделать программу-блокатор локально подключенных мыши и клавиатуры (через USB и стандартные входы). При этом удаленный курсор и клавиатура RAdmin'а должны работать. Если есть возможность, также можно ...