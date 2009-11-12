Дописать проект на VC++

$100
Прикладное ПОЗакрыт6 заявок342 просмотра
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Есть проект, написанный на Visual C++, прилагаются исходники.

Нужно его немного модернизировать.

Всего 4 изменения. Аська 493779346

14 лет назад
slavasoftware
38 летКазахстан
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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