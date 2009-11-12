Дописать проект на VC++

Модуль Просмотрщика событий – это модуль, отвечающий за отображение событий системы распознования Задача интерфейса - Обеспечить настраиваемую (!), удобную и структурированную возможность работы со следующими компонентами функционала: Режим Мониторинг: - Компонент – Отображение ...
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Есть проект, написанный на Visual C++, прилагаются исходники.
Нужно его немного модернизировать.
Всего 4 изменения. Аська 493779346
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