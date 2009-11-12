Программный блокатор локальной мыши, клавиатуры.

Для повышения безопасности компьютера, который управляется только удаленно нужно сделать программу-блокатор локально подключенных мыши и клавиатуры (через USB и стандартные входы). При этом удаленный курсор и клавиатура RAdmin'а должны работать. Если есть возможность, также можно реализовать блокировку VGA выхода.

Система Windows Server 2003 (sp2). Возможно, уже есть готовые решения, бонус за наводку. Если такой инструмент сделать реально, детальнее опишу интерфейс разработчику (минимал как обычно - в виде треевой иконки и меню из нескольких пунктов по нажатию). Прошу указывать цены, взял интервал побольше, так как ранее подобный софт не заказывал.