Программный блокатор локальной мыши, клавиатуры.

Модуль Просмотрщика событий – это модуль, отвечающий за отображение событий системы распознования Задача интерфейса - Обеспечить настраиваемую (!), удобную и структурированную возможность работы со следующими компонентами функционала: Режим Мониторинг: - Компонент – Отображение ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для повышения безопасности компьютера, который управляется только удаленно нужно сделать программу-блокатор локально подключенных мыши и клавиатуры (через USB и стандартные входы). При этом удаленный курсор и клавиатура RAdmin'а должны работать. Если есть возможность, также можно реализовать блокировку VGA выхода.
Система Windows Server 2003 (sp2). Возможно, уже есть готовые решения, бонус за наводку. Если такой инструмент сделать реально, детальнее опишу интерфейс разработчику (минимал как обычно - в виде треевой иконки и меню из нескольких пунктов по нажатию). Прошу указывать цены, взял интервал побольше, так как ранее подобный софт не заказывал.
- Похожие заказы
- $500Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Необходимо создать PACS систему. Такую как http://www.makhaon.com/index.php?lng=ru&p=download (mpacs_2.8_demo.exe) . писать можно на любом языке, но только свое - ничего чужого. Также необходимо объяснить всю программу в конце, поскольку это курсовая работа, которую необходимо будет защитить. ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $700
Необходимо разработать кроссбраузерный plugin, обеспечивающий пользователям веб-ресурса возможность сканирования документов с помощью сканера – TWAIN-совместимого устройства, с последующей загрузкой полученного изображения на сайт (функция загрузки изображения на сайт по протоколу SOAP будет реализована силами Заказчика).Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Необходимо разработать обработку по выгрузке данных из системы 1С:Предприятие УУП, Типовая конфигурация, редакция 1.2 в файл обмена MS-Excel. Система должна быть реализована на платформе 1С:Предприятие V8.1.Закрыт14 лет назад
- $10
Анимационный фильм в VB простейший!Завершен14 лет назад
- $10
Создание машины Поста в Pascal простейший пример!Завершен14 лет назад
Необходимо разработать программу для проведения тестов в учебном заведении. Программа должна устанавливаться на компьютеры обычным копированием. - нужна возможность добавлять вопросы (порядка 150) и варианты ответов. Все вопросы должны показываться учащимся в случайном порядке... - в самом ...Закрыт14 лет назад
Требуется написать/дописать (есть набросок) прокси сервер на JAVA.Прикладное ПО6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $5000
Разработать, протестировать и внедрить систему учета товаров и денег. Техзадание прикреплено. В техзадании не дописано: ограничения прав пользователей, интерфейс, документы на печать, отчеты. Будет дописано и передано в процессе сотрудничества. Только для организаций или частных лиц, имеющих опыт ...Прикладное ПО22 заявкиЗакрыт14 лет назад
Задача должна быть реализована на Delphi ( версия не меньше 7 ), по технологии клиент-сервер. Задачи программы: 1) Парсинг cvs фала и сохранение его в БД 2) возможность сформировать отчет виде PDF фала по заданным заранее критериям P/S для ...Прикладное ПО20 заявокЗакрыт14 лет назад