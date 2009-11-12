Дописать программу на Delphi

Необходимо дописать программу (простую), которая использует регулярные выражение (модуль PerlRegEx.pas). Костяк уже есть. Просто не хватает времени и знаний )

Есть аналогичный исходник (работающий), но в котором используется другой модуль для регулярных выражений (DIRegEx).

Просто необходимо заменить один модуль на другой.