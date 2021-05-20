Сверстать и натянуть на CMS 3-х страничный сайт с адаптивом

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Главная - по сути лендинг и с каталогом товаров (15 товаров с управлением через админку) и галереей

Страница вакансий с управлением через админку

Небольшая статическая страница с текстовым наполнением управляемым через админку

CMS предпочтительно wordpress но можно и другую из распространенных

Макеты в Figma

3 варианта Декстом/Планшет/Мобильный

Работа по whitelabel (без возможности добавить в портфолио)

Необходима предварительная оценка и готовность стартовать в ближайшее время.

Макета для оценки будут представлены потенциальным исполнителям. Отбор в течении дня.