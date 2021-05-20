Мы запускаем очень необычный проект - первый федеральный маркетплейс охранных услуг. И нам нужна твоя помощь! Платформа написана на Bitrix. Нужен человек, который займется вёрсткой 10-15 страниц. Ответьте, пожалуйста, на несколько ...
Сверстать и натянуть на CMS 3-х страничный сайт с адаптивом
Три страницы + Пара форм обратной связи
- Главная - по сути лендинг и с каталогом товаров (15 товаров с управлением через админку) и галереей
- Страница вакансий с управлением через админку
- Небольшая статическая страница с текстовым наполнением управляемым через админку
Макеты в Figma
3 варианта Декстом/Планшет/Мобильный
Работа по whitelabel (без возможности добавить в портфолио)
Необходима предварительная оценка и готовность стартовать в ближайшее время.
Макета для оценки будут представлены потенциальным исполнителям. Отбор в течении дня.
Заявки фрилансеров
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