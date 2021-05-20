Сверстать и натянуть на CMS 3-х страничный сайт с адаптивом

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрытнет заявок756 просмотров

Три страницы +  Пара форм обратной связи

  • Главная - по сути лендинг и с каталогом товаров (15 товаров с управлением через админку) и галереей
  • Страница вакансий с управлением через админку
  • Небольшая статическая страница с текстовым наполнением управляемым через админку
CMS предпочтительно wordpress но можно и другую из распространенных

Макеты в Figma

3 варианта Декстом/Планшет/Мобильный

Работа по whitelabel (без возможности добавить в портфолио)

Необходима предварительная оценка и готовность стартовать в ближайшее время.

Макета для оценки будут представлены потенциальным исполнителям. Отбор в течении дня.

FigmaWordPress
4 года назад
sokeu
Федор 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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