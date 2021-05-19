Сверстать несколько страниц из Figma

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт38 заявок2077 просмотров

UPD: добавили адаптивные макеты.

Необходимо сверстать адаптивно макет. Интерактивная карта - будет аэерофотосъемка, нужно будет оживить по координатам, предлагайте как реализовать максимально просто и быстро.

Указывайте в заявках ссылки на ваши работы с адаптивной версткой, срок и бюджет.

FigmaNode.js
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Abelozerov
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