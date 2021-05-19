Верстка макета из pdf в html для вставки кода в письма

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Закрыт20 заявок984 просмотра

Есть макет в pdf, его нужно сверстать в html

Этот код будет вставляться в электронные письма для рассылки и отправки обычных писем.

 

HTML
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