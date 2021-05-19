Верстка мобильного приложения

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  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок807 просмотров

Добрый день нам нужно сделать верстку мобильного приложения под разработку на React Native , страниц около 10 , бюджет и сроки предлагайте

React Native
4 года назад
rustam_kaira
Рустам 
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