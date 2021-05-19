Адаптивно сверстать макеты магазина с анимацией. Макеты в приложении. Анимация в видео https://dropmefiles.com/RbSLM Оплата по факту. Бюджета 7000р.
Верстка мобильного приложения
Добрый день нам нужно сделать верстку мобильного приложения под разработку на React Native , страниц около 10 , бюджет и сроки предлагайте
Заявки фрилансеров
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