Шаблон для автоматической email-рассылки

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки972 просмотра

Необходимо сверстать лёгкий, адаптивный шаблон для автоматической email-рассылки. Минимум графики. Разметка писем в https://handlebarsjs.com/ Будут меняться только блоки. 10 тригеров, примеры: - Успешная/Не успешная верификация пользователя - Добавление нового опроса - Работы по заявке завершены, нажмите для оценки - Уведомление пользователю на почту о новом сообщении (личном)  - Все события за месяц (список) - Лучшие посты за неделю (список)

4 года назад
simoon
45 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Алексей
 
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Был
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Борис
 
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7 лет в сервисе
Был
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4 года назад

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