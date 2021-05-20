Внести правки в верстку

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок1063 просмотра

Внести правки в верстку. Внести не только то что в документе. Но и сравнить все с макетом и выровнять. На переверстку времени нет. Надо сверить все по пиклесь перфекту и поправить деск, адаптив, моб версию. В тз макеты и правки что писали мы. Бюджет 100-120 долларов. Оплата по факту. В приложении верстка. Сборку вышлю исполнителю

4 года назад
habam
35 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
12 отзывов(-6)

Выбранный исполнитель

undefZahar
Захар 
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
$100
2 дня
Escrow
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Мария
 
21 год
4 года в сервисе
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undefZahar
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