Внести правки в верстку. Внести не только то что в документе. Но и сравнить все с макетом и выровнять. На переверстку времени нет. Надо сверить все по пиклесь перфекту и поправить деск, адаптив, моб версию. В тз макеты и правки что писали мы. Бюджет 100-120 долларов. Оплата по факту. В приложении верстка. Сборку вышлю исполнителю