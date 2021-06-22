Во вложении макет (PSD). Карта - просто embed, колонка с точками с картой не связана. Нужна верстка HTML+CSS без админки. Верстка соответственно адаптивная (адаптивного макета не будет).
Сверстать дизайн по ТЗ
Необходимо сверстать адаптивный дизайн по ТЗ.
Главную страницу и Профиль.
Сам дизайн скину исполнителю.
Укажите вашу цену и сроки
Выбранный исполнитель
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