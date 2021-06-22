Сверстать дизайн по ТЗ

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен11 заявок1310 просмотров

Необходимо сверстать адаптивный дизайн по ТЗ.

Главную страницу и Профиль.

Сам дизайн скину исполнителю.

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4 года назад
guest_16193800335028
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

evgeny-fl
Евгений 
25 лет
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4 года назад
$90
12 дней
Escrow
Было очень сложно, но в итоге работа выполнена хоть как то
Хороший заказчик

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