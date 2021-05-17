Верстка HTML подписи для Outlook 2016

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки762 просмотра

Задача:

Необходимо сделать красивую сверстаную подпись для использования в Outlook 2016.

Требования:

1) Делаем по ТЗ во вложении

﻿-синим с чертой отмечены - гипер-ссылки

﻿-ссылки по иконкам:

﻿ ﻿-инстаграм: https://www.instagram.com/scale_enterprise/

﻿ ﻿-фейсбук: https://www.facebook.com/Scale.Enterprise.Company/

﻿ ﻿-YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCXYnDFD8wkOX5krWsP6uWxg

﻿-логотипы во вложении

﻿-расположение элементов и дизайн должен быть как в тз

2) Подпись должна быть с редактируемой текстовой частью (т.е возможность изменить имя, контакты, ссылки или призыв к действию)

3) Подпись должна быть в шаблоне и подставляться автоматически при создании письма скриншот: https://pastenow.ru/CI7WM

4) Должна корректно отоброжаться (вместе с картинками и верской) в outlook и других почтовых программах / в браузерах и тп

5) необходима инструкция, как добавить ее другим сотрудникам

HTML
4 года назад
scale_enterprise
Королев 
31 год
4 года в сервисе
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