Верстка HTML подписи для Outlook 2016

Задача:

Необходимо сделать красивую сверстаную подпись для использования в Outlook 2016.

Требования:

1) Делаем по ТЗ во вложении

﻿-синим с чертой отмечены - гипер-ссылки

﻿-ссылки по иконкам:

﻿ ﻿-инстаграм: https://www.instagram.com/scale_enterprise/

﻿ ﻿-фейсбук: https://www.facebook.com/Scale.Enterprise.Company/

﻿ ﻿-YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCXYnDFD8wkOX5krWsP6uWxg

﻿-логотипы во вложении

﻿-расположение элементов и дизайн должен быть как в тз

2) Подпись должна быть с редактируемой текстовой частью (т.е возможность изменить имя, контакты, ссылки или призыв к действию)

3) Подпись должна быть в шаблоне и подставляться автоматически при создании письма скриншот: https://pastenow.ru/CI7WM

4) Должна корректно отоброжаться (вместе с картинками и верской) в outlook и других почтовых программах / в браузерах и тп

5) необходима инструкция, как добавить ее другим сотрудникам