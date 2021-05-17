Сделали редизайн главной страницы, теперь необходимо переделать сайт под дизайн. Сайт на Wordpress. Дизайн: https://www.figma.com/file/WbTeZp5dccCJzyCqrSjMaG/Untitled?node-id=0%3A1 Сайт: https://skindoc.kz/
Верстка HTML подписи для Outlook 2016
Задача:
Необходимо сделать красивую сверстаную подпись для использования в Outlook 2016.
Требования:
1) Делаем по ТЗ во вложении
-синим с чертой отмечены - гипер-ссылки
-ссылки по иконкам:
-инстаграм: https://www.instagram.com/scale_enterprise/
-фейсбук: https://www.facebook.com/Scale.Enterprise.Company/
-YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCXYnDFD8wkOX5krWsP6uWxg
-логотипы во вложении
-расположение элементов и дизайн должен быть как в тз
2) Подпись должна быть с редактируемой текстовой частью (т.е возможность изменить имя, контакты, ссылки или призыв к действию)
3) Подпись должна быть в шаблоне и подставляться автоматически при создании письма скриншот: https://pastenow.ru/CI7WM
4) Должна корректно отоброжаться (вместе с картинками и верской) в outlook и других почтовых программах / в браузерах и тп
5) необходима инструкция, как добавить ее другим сотрудникам
Заявки фрилансеров
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