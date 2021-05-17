Есть готовый сайт, необходимо добавить: - редактирование и удаление глав в книгах - удаление книг с сайта - оценка книг - вставка рекламных блоков - изменить текст в ...
Верстка лендинга
ТЗ здесь: https://docs.google.com/document/d/1kmP_JyhW2amonRk5qA4ei9ebDqyTnQEkwcx3pEYdVG0/edit?usp=sharing
PS: В будущем будет больше заказов по большей цене.
Заявки фрилансеров
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