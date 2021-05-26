Верстка и натяжка

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Завершен24 заявки1067 просмотров

 имеется в наличии дизайн как для ПК так и для мобильных телефонов, необходимо сделать вёрстку с посадкой под Вордпресс.  

Сайт на английском языке, типа аналога pavelterenin.com/ структура получается главная страница, статьи, портфолио, обратная связь.

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4 года назад
Nick_SV
31 год
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3 года назад

Выбранный исполнитель

mxzybin
Максим 
27 лет
4 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
4 года назад
$50
5 дней
Escrow
Обратился к Максиму по вёрстке и натяжке на Вордпресс. Скажу коротко-он настоящий профессионал своего дела. Высокий уровень профессионализма, учел все мои пожелания, внедрил свои фишки. Рекомендую, буду ещё обращаться.
Отличный заказчик. Четко формирует все задачи и пожелания. Мне не пришлось делать ничего, о чем мы заранее не договаривались. По оплате никаких вопросов и проблем не возникло. Рекомендую!

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HTML-верстка
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