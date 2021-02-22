—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
3 года назад
Обратился к Максиму по вёрстке и натяжке на Вордпресс. Скажу коротко-он настоящий профессионал своего дела. Высокий уровень профессионализма, учел все мои пожелания, внедрил свои фишки. Рекомендую, буду ещё обращаться.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Четко формирует все задачи и пожелания. Мне не пришлось делать ничего, о чем мы заранее не договаривались. По оплате никаких вопросов и проблем не возникло. Рекомендую!
$20
10 баллов
3 года назад
Отличный специалист, справился с поставленной задачей в короткие сроки, даже раньше чем обсуждали! Свое дело знает очень хорошо. Помог и добавил от себя очень много крутых фишек. Цена качество на высоте рекомендую. Следующие проекты теперь знаю кому можно доверять)
Ответный отзыв
Очень приятно работать! Постоянно на связи, ТЗ, правки и пожелания очень понятны. Честно выплатил всю сумму без задержек сразу же после выполнения работы! Крайне рекомендую!