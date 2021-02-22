mxzybin

Максим mxzybin

 
26 летУкраина/Харьков
3 года на фриланс-бирже
Был
год назад

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
Nick_SV
30 летРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
3 года назад
Верстка и натяжка
Обратился к Максиму по вёрстке и натяжке на Вордпресс. Скажу коротко-он настоящий профессионал своего дела. Высокий уровень профессионализма, учел все мои пожелания, внедрил свои фишки. Рекомендую, буду ещё обращаться.
Отличный заказчик. Четко формирует все задачи и пожелания. Мне не пришлось делать ничего, о чем мы заранее не договаривались. По оплате никаких вопросов и проблем не возникло. Рекомендую!
Ответный отзыв
KulkoP
28 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$20
10 баллов
3 года назад
Правки сайта на Wordpress
Отличный специалист, справился с поставленной задачей в короткие сроки, даже раньше чем обсуждали! Свое дело знает очень хорошо. Помог и добавил от себя очень много крутых фишек. Цена качество на высоте рекомендую. Следующие проекты теперь знаю кому можно доверять)
Очень приятно работать! Постоянно на связи, ТЗ, правки и пожелания очень понятны. Честно выплатил всю сумму без задержек сразу же после выполнения работы! Крайне рекомендую!
Ответный отзыв