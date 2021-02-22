Отличный специалист, справился с поставленной задачей в короткие сроки, даже раньше чем обсуждали! Свое дело знает очень хорошо. Помог и добавил от себя очень много крутых фишек. Цена качество на высоте рекомендую. Следующие проекты теперь знаю кому можно доверять)