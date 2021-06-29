Nick_SV

Николай Nick_SV

 
31 год
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$9
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
8
безопасных платежей

  • Правка формы в ВордПресс

    $5

    Требуются небольшие правки формы заказа на сайте голдфиш.рф для улучшения работы с мобильными устройствами, особенно с iPhone. Также необходимо исправить слайдер для корректного отображения.

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Обложки для актуальнго Инстаграм

    $6

    Разработать обложки для Instagram с фоном синего цвета и золотистой каймой. Необходимо создать 7 иконок для тем: выпечка, рулеты, супы, масла, отзывы и контакты, с текстом в золотистом цвете по центру. Все элементы должны быть выполнены в едином стиле.

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Разместить на А4 открытки

    Необходимо разместить изображение открытки на листе формата А4. С обратной стороны добавить светлый нейтральный фон для написания поздравлений. Подготовить файл к ламинированию и вырезке каждой открытки по отдельности.

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Телеграм канал по ставкам

    Требуется специалист для создания телеграм-канала по ставкам на спорт. Необходимо разработать контент и оформить канал под ключ, включая ставки на футбол, хоккей и баскетбол. Ожидается ответственность и профессиональный подход к работе.

    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Создать сайт похожий на шефланч

    Добрый день нужно создать сайт похожий на шефланч.рф. наполнение беру на себя , без платежной системы, пользователь выбирает товар пишет в форму имя и номер и мне эта информация прилетает в ватцап

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Верстка и натяжка

    имеется в наличии дизайн как для ПК так и для мобильных телефонов, необходимо сделать вёрстку с посадкой под Вордпресс.   Сайт на английском языке, типа аналога pavelterenin.com/ структура получается главная страница, статьи, портфолио, обратная связь.

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Разработка портфолио для инженера-технолога

    $20

    Разработка портфолио для инженера-технолога  в качестве основы можно взять вот это портфолио pavelterenin com Движок вордпресс, тема в светлом, строгом стиле, в шапке можно сделать также как и в примере только написать Nikolay Savenko Cad/Cam Engineer Портфолио будет ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Расчет управляющей программы для NX

    Добрый день! Во вложении модель и чертеж детали. Необходимо разработать управляющие программы на изготовление данной детали. Материал АМГ6. Инструмент использовать по принципу диаметров от 1 до 12 мм. ...

    Машиностроение1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Аудит сайта

    $50

    Здравствуйте, необходимо провести сео-аудит веб сайта, выявить его проблемы, рассмотреть перспективу роста, и посчитать стоимость сайта на данный момент.

    Поисковые системы (SEO)18 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

Отзывы фрилансеров

datsko022
23 года
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$8
10 баллов
3 года назад
Разместить на А4 открытки
Рекомендую
Все хорошо, молодец
Ответный отзыв
datsko022
23 года
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$9
10 баллов
3 года назад
Обложки для актуальнго Инстаграм
Всё отлично, уже не первый раз сотрудничаем Никаких нареканий нет, ТЗ понятное, всё оплачено вовремя
Отлично
Ответный отзыв
datsko022
23 года
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
3 года назад
Переделать афишу под формат А3
Хороший заказчик Рекомендую
Хороший исполнитель рекомендую
Ответный отзыв
datsko022
23 года
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
3 года назад
Переделать под А4 под печать
Хорошая постановка задачи и коммуникация Рекомендую
Сработались с Юрием все на уровне делает.
Ответный отзыв
artiom_smm
20 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
4 года назад
Телеграм канал по ставкам
Очень приятный в общении заказчик, дал чёткое ТЗ, оплата сразу же после выполнения, всем рекомендую.
Работал с Артёмом над созданием телеграм канала по ставкам. Исполнитель проявил себя ответственно учел все мои пожелания, проявил креативность над созданием логотипа и наполнением канала. Однозначно рекомендую, буду обращаться ещё.
Ответный отзыв
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