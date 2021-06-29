Требуются небольшие правки формы заказа на сайте голдфиш.рф для улучшения работы с мобильными устройствами, особенно с iPhone. Также необходимо исправить слайдер для корректного отображения.
- $5Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $6
Разработать обложки для Instagram с фоном синего цвета и золотистой каймой. Необходимо создать 7 иконок для тем: выпечка, рулеты, супы, масла, отзывы и контакты, с текстом в золотистом цвете по центру. Все элементы должны быть выполнены в едином стиле.Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо разместить изображение открытки на листе формата А4. С обратной стороны добавить светлый нейтральный фон для написания поздравлений. Подготовить файл к ламинированию и вырезке каждой открытки по отдельности.Завершен3 года назад
- $5
Требуется переделать афишу для печати в формате А3, а также вставить QR-код. Необходима качественная верстка, соответствующая стандартам полиграфии.Завершен3 года назад
Требуется переделать готовую афишу в формате PNG под печать в формате А4. Необходима верстка полиграфии с учетом всех деталей для качественной печати.Завершен3 года назад
Требуется специалист для создания телеграм-канала по ставкам на спорт. Необходимо разработать контент и оформить канал под ключ, включая ставки на футбол, хоккей и баскетбол. Ожидается ответственность и профессиональный подход к работе.Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен4 года назад
Добрый день нужно создать сайт похожий на шефланч.рф. наполнение беру на себя , без платежной системы, пользователь выбирает товар пишет в форму имя и номер и мне эта информация прилетает в ватцапСайты «под ключ»1 исполнительЗавершен4 года назад
Здравствуйте на данный момент ФБ заблокировал мне рекламный аккаунт, и проверку сам не знаю как пройти, из за этого не могу продвигать рекламу в Инстаграме.Социальные сети (SMM и SMO)13 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте нужно откорректировать документ в Фотошопе ставить табличку с одного в другой и все, работа на 5 минутРедактирование и Корректура1 исполнительЗавершен4 года назад
имеется в наличии дизайн как для ПК так и для мобильных телефонов, необходимо сделать вёрстку с посадкой под Вордпресс. Сайт на английском языке, типа аналога pavelterenin.com/ структура получается главная страница, статьи, портфолио, обратная связь.HTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
- $20
Разработка портфолио для инженера-технолога в качестве основы можно взять вот это портфолио pavelterenin com Движок вордпресс, тема в светлом, строгом стиле, в шапке можно сделать также как и в примере только написать Nikolay Savenko Cad/Cam Engineer Портфолио будет ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Во вложении модель и чертеж детали. Необходимо разработать управляющие программы на изготовление данной детали. Материал АМГ6. Инструмент использовать по принципу диаметров от 1 до 12 мм. ...Машиностроение1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $50
Здравствуйте, необходимо провести сео-аудит веб сайта, выявить его проблемы, рассмотреть перспективу роста, и посчитать стоимость сайта на данный момент.Поисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт6 лет назад