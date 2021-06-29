Разработка портфолио для инженера-технолога в качестве основы можно взять вот это портфолио pavelterenin com Движок вордпресс, тема в светлом, строгом стиле, в шапке можно сделать также как и в примере только написать Nikolay Savenko Cad/Cam Engineer Портфолио будет ...