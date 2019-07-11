Аудит сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт18 заявок240 просмотров

Здравствуйте, необходимо провести сео-аудит веб сайта, выявить его проблемы, рассмотреть перспективу

роста, и посчитать стоимость сайта на данный момент.

6 лет назад
Nick_SV
31 год
6 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров