Специалист поисковой оптимизации

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт8 заявок231 просмотр

Привет! Ищем специалиста поисковой оптимизации в дейтинг-проект DenimDenim — социальная сеть, которая помогает выстраивать личные связи наиболее эффективно. Проект уже собрал миллион пользователей по всему миру, дальше – больше! Для этого мы ищем новых людей.

Коротко о нашей команде:

  • Мы очень любим эксперименты и верим в продуктовый подход.
  • С текущим продуктом мы запустились в начале 2015 года.
  • Команда проекта – до 30 профессионалов, в том числе с опытом работы в топ проектах (Сбербанк Технологии, Яндекс, IBM iX).
  • БОльшая часть команды - это разработка и продукт.Мы ищем в свою команду SEO-специалиста, готового взять в свои руки тестирование и масштабирование каналов привлечения органического трафика!       
 

Задачи:

 

  • Внутренний аудит, юзабилити-аудит;
  • Поиск и устранение ошибок, негативно влияющих на дальнейшее продвижение и конверсии; ·  Формирование стратегии продвижения проекта;
  • Сбор и кластеризация семантического ядра запросов;
  • Формирование плана размещения контента;
  • Оптимизация существующих страниц под поисковые запросы;
  • Внутренняя перелинковка страниц сайта;
  • Постановка и контроль ТЗ (копирайтеры, дизайнеры, программисты).
  • Анализ конкурентов и поиск новых решений для привлечения трафика с SEO.        

Требования:

  • Понимание работы алгоритмов поисковых систем;
  • Опыт работы с зарубежным SEO;
  • Базовые знания HTML, CSS;
  • Опыт формирования ТЗ для копирайтера;
  • Опыт работы с большими объемами данных.

Цель: рост трафика на ресурсах компании с поисковых систем.

Дополнительные инструкции:

     

  • Требуемый опыт работы в SEO и интернет-маркетинге от 1,5 лет.
  • Умение работать с системами веб-аналитики (i.e. Yandex.Metrika, Google Analytics, Roistat, Amplitude) и SEO-аналитики (i.e. serpstat, seranking, search.console, webmaster и др.)
  • Опыт запуска экспериментов, A/B тестов.
  • Понимание технической и контентной составляющей SEO-оптимизации.

Условия:

Работа по графику 5/2 с 10:00 до 19:00 в Москве (станция метро «Ленинский проспект»). Если ты исключительный профи – мы рассмотрим вариант удаленной работы

В любом случае предоставим все условия для высокоэффективной работы. Будет сложно, но интересно.

Контакты:

[email protected]

+7 915 338-26-78

Александра 

CSSHTML
6 лет назад
DenimApp
26 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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