Нужна оптимизация под Гугл для магаза на англ.языке. 1) Нужна семантика на англ языке для интернет-магазина кальянов: Примеры брендов: avionmatt pearmexanika smokeAlpha Hookahdarkside (dark side)unionmamay customsоколо 20 брендов кальянов. Полный список ...
Специалист поисковой оптимизации
Привет! Ищем специалиста поисковой оптимизации в дейтинг-проект Denim. Denim — социальная сеть, которая помогает выстраивать личные связи наиболее эффективно. Проект уже собрал миллион пользователей по всему миру, дальше – больше! Для этого мы ищем новых людей.
Коротко о нашей команде:
- Мы очень любим эксперименты и верим в продуктовый подход.
- С текущим продуктом мы запустились в начале 2015 года.
- Команда проекта – до 30 профессионалов, в том числе с опытом работы в топ проектах (Сбербанк Технологии, Яндекс, IBM iX).
- БОльшая часть команды - это разработка и продукт.Мы ищем в свою команду SEO-специалиста, готового взять в свои руки тестирование и масштабирование каналов привлечения органического трафика!
Задачи:
- Внутренний аудит, юзабилити-аудит;
- Поиск и устранение ошибок, негативно влияющих на дальнейшее продвижение и конверсии; · Формирование стратегии продвижения проекта;
- Сбор и кластеризация семантического ядра запросов;
- Формирование плана размещения контента;
- Оптимизация существующих страниц под поисковые запросы;
- Внутренняя перелинковка страниц сайта;
- Постановка и контроль ТЗ (копирайтеры, дизайнеры, программисты).
- Анализ конкурентов и поиск новых решений для привлечения трафика с SEO.
Требования:
- Понимание работы алгоритмов поисковых систем;
- Опыт работы с зарубежным SEO;
- Базовые знания HTML, CSS;
- Опыт формирования ТЗ для копирайтера;
- Опыт работы с большими объемами данных.
Дополнительные инструкции:
- Требуемый опыт работы в SEO и интернет-маркетинге от 1,5 лет.
- Умение работать с системами веб-аналитики (i.e. Yandex.Metrika, Google Analytics, Roistat, Amplitude) и SEO-аналитики (i.e. serpstat, seranking, search.console, webmaster и др.)
- Опыт запуска экспериментов, A/B тестов.
- Понимание технической и контентной составляющей SEO-оптимизации.
Условия:
Работа по графику 5/2 с 10:00 до 19:00 в Москве (станция метро «Ленинский проспект»). Если ты исключительный профи – мы рассмотрим вариант удаленной работы!
В любом случае предоставим все условия для высокоэффективной работы. Будет сложно, но интересно.
Контакты:
+7 915 338-26-78
Александра
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