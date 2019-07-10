Специалист поисковой оптимизации

Привет! Ищем специалиста поисковой оптимизации в дейтинг-проект Denim. Denim — социальная сеть, которая помогает выстраивать личные связи наиболее эффективно. Проект уже собрал миллион пользователей по всему миру, дальше – больше! Для этого мы ищем новых людей.

Коротко о нашей команде:

Мы очень любим эксперименты и верим в продуктовый подход.

С текущим продуктом мы запустились в начале 2015 года.

Команда проекта – до 30 профессионалов, в том числе с опытом работы в топ проектах (Сбербанк Технологии, Яндекс, IBM iX).

БОльшая часть команды - это разработка и продукт.Мы ищем в свою команду SEO-специалиста, готового взять в свои руки тестирование и масштабирование каналов привлечения органического трафика!

Задачи:

Внутренний аудит, юзабилити-аудит;

Поиск и устранение ошибок, негативно влияющих на дальнейшее продвижение и конверсии; · Формирование стратегии продвижения проекта;

Сбор и кластеризация семантического ядра запросов;

Формирование плана размещения контента;

Оптимизация существующих страниц под поисковые запросы;

Внутренняя перелинковка страниц сайта;

Постановка и контроль ТЗ (копирайтеры, дизайнеры, программисты).

Анализ конкурентов и поиск новых решений для привлечения трафика с SEO.

Требования:

Понимание работы алгоритмов поисковых систем;

Опыт работы с зарубежным SEO;

Базовые знания HTML, CSS;

Опыт формирования ТЗ для копирайтера;

Опыт работы с большими объемами данных.

рост трафика на ресурсах компании с поисковых систем.

Дополнительные инструкции:

Требуемый опыт работы в SEO и интернет-маркетинге от 1,5 лет.

Умение работать с системами веб-аналитики (i.e. Yandex.Metrika, Google Analytics, Roistat, Amplitude) и SEO-аналитики (i.e. serpstat, seranking, search.console, webmaster и др.)

Опыт запуска экспериментов, A/B тестов.

Понимание технической и контентной составляющей SEO-оптимизации.

Условия:

Работа по графику 5/2 с 10:00 до 19:00 в Москве (станция метро «Ленинский проспект»). Если ты исключительный профи – мы рассмотрим вариант удаленной работы!

В любом случае предоставим все условия для высокоэффективной работы. Будет сложно, но интересно.

Контакты:

[email protected]

+7 915 338-26-78

Александра