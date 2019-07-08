SEO продвижение и оптимизация интернет-магазина

Добрый день. Необходимо продвижение интернет-магазина monster-style.ru/, тематика – одежда для бодибилдинга. Основная задача достигнуть посещаемости в 2500-3000 уникальных посетителей в месяц, срок продвижения 3-5 месяцев. Сейчас посещаемость около 1200 посетителей в месяц.

Продвижение желательно по всей РФ, но основные регионы в порядке приоритетности: Краснодарский край, Красноярский край, свердловская обл, Иркутская обл, Нижегородская обл., Алтайский край, Кемеровская обл.

Москва и МО и Санкт петербург и Ленинградская обл не нужны.

Пишите свои предложения.