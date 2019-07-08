SEO продвижение и оптимизация интернет-магазина

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Закрыт30 заявок373 просмотра

Добрый день. Необходимо продвижение интернет-магазина monster-style.ru/, тематика – одежда для бодибилдинга. Основная задача  достигнуть посещаемости в 2500-3000 уникальных посетителей в месяц, срок продвижения 3-5 месяцев. Сейчас посещаемость около 1200 посетителей в месяц. 

Продвижение желательно по всей РФ, но основные регионы в порядке приоритетности: Краснодарский край,  Красноярский край, свердловская обл, Иркутская обл, Нижегородская обл., Алтайский край, Кемеровская обл.  

Москва и МО и Санкт петербург и Ленинградская обл не нужны.   

Пишите свои предложения.

6 лет назад
androgen3000
Олег 
34 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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