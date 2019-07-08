Продвижение мобильного приложения

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт2 заявки177 просмотров

Продвижение мобильного приложения. Прошу писать тех у кого есть опыт продвижения приложения на зарубежные рынки. В краце можете написать как видите процесс и сколько мин. денег нужно в рекламу вложить для каких-либо тестовых результатов. 

Приложения по изучению, запониманию английского и приложение для домашенего фитнеса и бега.

6 лет назад
raisa20002018
Александо 
36 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров