Продвижение мобильного приложения. Прошу писать тех у кого есть опыт продвижения приложения на зарубежные рынки. В краце можете написать как видите процесс и сколько мин. денег нужно в рекламу вложить для каких-либо тестовых результатов.

Приложения по изучению, запониманию английского и приложение для домашенего фитнеса и бега.