Всем привет! Необходимо сделать SEO продвижение 10 сайтам (Сайты разные, разные направления в сфере строительства) . Тематика продажа строительных материалов и строительные услуги. SEO нужно сделать очень качественно и в срок. ...
Продвижение мобильного приложения
Продвижение мобильного приложения. Прошу писать тех у кого есть опыт продвижения приложения на зарубежные рынки. В краце можете написать как видите процесс и сколько мин. денег нужно в рекламу вложить для каких-либо тестовых результатов.
Приложения по изучению, запониманию английского и приложение для домашенего фитнеса и бега.
Заявки фрилансеров
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