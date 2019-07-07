Продвижение через блогеров

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт1 заявка109 просмотров

Проект интернет лотереи, требуется продвижение через блогеров. Другие варианты smm и seo не предлагать. 

Сообщите цену, план продвижения, форму отчета и сроки. 

Если есть опыт продвижение лотерей будет преимуществом.

6 лет назад
ArtemyGorbunov
Артемий 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров