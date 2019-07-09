Продвижение SEO (10 сайтов)

Всем привет!

Необходимо сделать SEO продвижение 10 сайтам (Сайты разные, разные направления в сфере строительства) . Тематика продажа строительных материалов и строительные услуги.

SEO нужно сделать очень качественно и в срок. В сайтах мы использовали индивидуальный дизайн, свои картинки и уникальный текст.

Продвижение Алматы (7 сайтов) и Казахстан (3 сайта). Вот несколько наших сайтов для примера:

http://gda12.kz/

http://landscape12.kz/

http://alp12.kz/

Напишите примерную стоимость и сроки.

Спасибо большое,

Сырым