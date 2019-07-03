Продвинуть в топ Яндекс и Google группу ВК по 3-м запросам.

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт4 заявки209 просмотров

Имеется группа ВК, на данный момент находится на 2-3 страницах по ряду ключевых запросов. Нужно "допинать" до 1 страницы, желательно в ТОП-5. Запросы по региону - Ижевск.

6 лет назад
measure
42 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров