Создать Сайт

Добрый день! Необходимо собрать и кластеризовать семантическое ядро для сайта. (На основе конкурентов, поисковой выдачи и т.д) Тематика разная - строительство, ремонт, информационные запросы. Объем: 300-700 запросов (По возможности выбранной ...
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Что нужно от сайта
1. Подключение метрики отслеживать трафик и его детали/статистику.
2. Живой Чат с менеджером/обратный звонок
3. Карта сайта (при планировке и перед тем как начать работу).
4. Выскакивающее интерактивное окно при открытии сайта
5. Место на сайте для платной рекламы поисковиков
6. Выходы на все соц сети
7. Окно для подписки (имэйл сабскрипшен)
8. Видео на главное странице / нужно будет обсудить детали (размер/качество)
9. Возможность в будущем развить платформу чтобы она принимала платежи через магазин online на самом сайте.
10. Сдача всех рабочих материалов и кодов
11. Тип хостинга / покупка его после заготовки сайта / нужно будет обсудить
12. Вывод табов в поисковике + редактирование текста/титула в поисковике
13. Версия для всех типов устроиств - мобильных + десктопов
14. Сделать линк телефона на хедере с вотсапом
15. Желательно водрпресс, или формат который можно было бы потом легко редактировать.
16. Красивый броский яркий и не-ординарный дизайн сайта и страниц.
17. Интеграция базового SEO & SME. (Внутреннея оптимизация без платного продвижения - на вывод на первую страницу поисковиков за 1-2 месяца/или обсудить сроки).
18. Возможность и предрасположенность вывода сайта в топ поисковиков через Гугл адвордс в будущем.
19. Формальные вставки текста (Terms of Use/Privacy Policy)
20. Интеграция кода из гугл бизнес чтобы иконки соц сетей показывались на гугл бизнес странице (написанно что это делается только через вебсайт)
21. Вывод логотипа в поисковый таб. (адрес бар)
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