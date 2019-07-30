SEO-консультация по сайту.

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Завершен9 заявок267 просмотров

Здравствуйте, продвигаю сайт в Google, регион Украина. Тематика - сельскохозяйственная техника.

Продвигаю с ноября 2018 года. До меня тоже был в работе.

Сайт очень медленно выходит в топ и после июньского обновления поисковые запросы очень просели.

Ищу знающего сео-специалиста, который будет давать консультации по продвижению сайт. Желательно с оплатой за час.  Указывайте адекватную цену.

6 лет назад
olga_dos
37 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

MarketingExpert
Игорь 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$50
1 день
Спасибо Игорю за оказанную помощь и консультации! Рекомендую его как высококлассного специалиста СЕО. Сайт пошел в рост после его консультаций. Самый главный плюс работы с Игорем - он всегда на связи.
Очень приятный в общении заказчик. Было удобно работать.

Заявки фрилансеров

MarketingExpert
Игорь 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад