SEO-консультация по сайту.

Здравствуйте, продвигаю сайт в Google, регион Украина. Тематика - сельскохозяйственная техника.

Продвигаю с ноября 2018 года. До меня тоже был в работе.

Сайт очень медленно выходит в топ и после июньского обновления поисковые запросы очень просели.

Ищу знающего сео-специалиста, который будет давать консультации по продвижению сайт. Желательно с оплатой за час. Указывайте адекватную цену.