Разместить сайт в 5 каталогах

Сайт ранее не продвигался, наполнялся товарами актуальных (которые в наличии всегда примерно 1900 +) сковороды, кастрюли, бокалы и т.п Нужно улучшить видимость в поиске по различным запросам. Выберем приоритетные категории де больше всего ...