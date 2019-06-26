Разместить сайт в 5 каталогах

$1
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт3 заявки232 просмотра

Задача: зарегистрировать сайт в 5 каталогах и прислать скрин заполненных форм регистрации

Желающим выполнить задание необходимо отписаться в комментариях к заказу и получить ссылку на каталоги и информацию о компании, которую необходимо указать при регистрации. 

6 лет назад
repsar-adv
Чекун 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров