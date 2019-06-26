Что нужно сделать: 1. Найти клиентов для SaaS сервиса сквозной бизнес аналитики Roistat. 2. Зарегистрировать нового клиента в системе по реферальной ссылке или купону. Какие условия: 1. Получаете 25% ...
Разместить сайт в 5 каталогах
Задача: зарегистрировать сайт в 5 каталогах и прислать скрин заполненных форм регистрации
Желающим выполнить задание необходимо отписаться в комментариях к заказу и получить ссылку на каталоги и информацию о компании, которую необходимо указать при регистрации.
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