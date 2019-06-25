Прогнать сайт www.absolut-i.com.ua по каталогам, доскам объявлений, форумам. Или ваш вариант.
Анализ сайта + рекомендация по выводу в топ
Провести полный анализ сайта (используя межрегиональные поддомены), написать необходимые рекомендации для вывода в топ5-10 по всем регионам + проанализировать конкурентов и дать рекомендации по опережению в выдаче ПС
Основной сайт: corretto .ru
Конкуренты:
omatras. ru
top-matras. ru
matras. ru
Просьба НЕ ЗВОНИТЬ на контактный номер компаниии!!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Требуется выполнить работу по SEO сайта. Сайт англоязычный, косметические продукты.Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно провести анализ текста на сайте - https://avtomati-bespatno.ru/. Вытащить все поисковые ключи из текста и провести подробный аудит сайта.Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Необходимо сделать кластеризацию запросов. Тематика - строительство загородных домов. Из любых материалов. На выходе нужно получить XLS файл со структурой в зависимости от 1) материалов строительства 2) всего остальногоПоисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть сайт: www.chilli.net.ua Нужн оптимизировать и настроить рекламную кампанию на 2 продукта "курсы японского языка" и "курсы корейского языка". ВОзможно долгосрочное сотрудничество.Поисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо сделать тех. SEO аудит сайта massolit.pro и написать тех. задание разработчику, принять правки. В аудите я ожидаю удивить как минимум: каноничность ссылок (теги), правила для robots, рекомендации по метатегам, рекомендации по hreflang, рекомендации ...Поисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть существующий сайт http://www.mlc24.by/Он не оптимизирован (создан недавно), в поисковике по запросам транспорта, складов, логистике в гугле и яндексе он на задних страницах. Необходимо: 1) произвести Seo оптимизацию сайта 2) предложить ...Поисковые системы (SEO)21 заявкаЗакрыт6 лет назад
Под но готовящийся к редизайу рабочий сайт необходимо произвести предварительный аудит. Оптимизировать его под SEO Подключить и настроить Гугл тег менеджер По срокам, времени необходимому на выполнение определенного объема работ ...Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт6 лет назад
Ищу человека, который возьмется за продвижение сайта или сразу 2-х (СЕО). Цель подняться по высокочастотным запросам в топ 3. Предложите стоимость работ за один или сразу за оба сайта. Сылки на сайты https://docs.google.com/document/d/1S_rpsfRJR5baBzkeIBrh3tptrYE7xTOb82RIJTwdnxY/edit?usp=sharingПоисковые системы (SEO)22 заявкиЗакрыт6 лет назад
В яндекс картах нужны отзывы с рейтингом 5+ от живых аккаунтов с активностью. Трафик обязательно должен быть живой.от 3 до 6 предложений в каждом отзыве + рейтинг 5. Гео и контекст обсуждаемы. ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт6 лет назад