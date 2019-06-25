Анализ сайта + рекомендация по выводу в топ

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт16 заявок191 просмотр

Провести полный анализ сайта (используя межрегиональные поддомены), написать необходимые рекомендации для вывода в топ5-10 по всем регионам + проанализировать конкурентов и дать рекомендации по опережению в выдаче ПС

Основной сайт: corretto .ru

Конкуренты: 

omatras. ru

top-matras. ru

matras. ru

Просьба НЕ ЗВОНИТЬ на контактный номер компаниии!!

6 лет назад
petek568
Алексей 
27 лет
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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