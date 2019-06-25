Анализ сайта + рекомендация по выводу в топ

Ищу человека, который возьмется за продвижение сайта или сразу 2-х (СЕО). Цель подняться по высокочастотным запросам в топ 3. Предложите стоимость работ за один или сразу за оба сайта. Сылки на сайты https://docs.google.com/document/d/1S_rpsfRJR5baBzkeIBrh3tptrYE7xTOb82RIJTwdnxY/edit?usp=sharing