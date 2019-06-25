Технический аудит

Необходимо сделать тех. SEO аудит сайта massolit.pro и написать тех. задание разработчику, принять правки.

В аудите я ожидаю удивить как минимум: каноничность ссылок (теги), правила для robots, рекомендации по метатегам, рекомендации по hreflang, рекомендации по микроразметке, прочие ошибки которые вы выявили.

В заявке указывайте стоимость, ваш опыт, и было бы неплохо ваше виденье (план) развитие сайта (естественно кратко)