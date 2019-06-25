Технический аудит

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт18 заявок215 просмотров

Необходимо сделать тех. SEO аудит сайта massolit.pro и написать тех. задание разработчику, принять правки.

В аудите я ожидаю удивить как минимум:  каноничность ссылок (теги), правила для robots, рекомендации по метатегам, рекомендации по hreflang, рекомендации по микроразметке, прочие ошибки которые вы выявили.

В заявке указывайте стоимость, ваш опыт, и было бы неплохо ваше виденье (план) развитие сайта (естественно кратко)

6 лет назад
vladisi01mos
Влад 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров