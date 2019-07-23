Настроить рекламу Google Adwards

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Завершен1 заявка227 просмотров

Для интернет-магазина штор и гардин

6 лет назад
guest_15272532408848
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

ek_smm
40 лет
11 лет в сервисе
Была
год назад
6 лет назад
$50
10 дней
Очень довольна Лениной работой. Всем очень рекомендую. Ответственный исполнитель: все делает качественно, в сроки, всегда на связи, даёт дополнительные рекомендации и советы. Дополнительно были заказаны тексты, которые также были отлично написаны. В процессе работы становится понятно, что человек ко всему подходит профессионально, разбирается в продвижении сайтов в целом и искренне старается во всем помочь. Очень отзывчивый, открытый и позитивный человек. Обязательно продолжим сотрудничество.
Ольга очень ответственный заказчик. Четкая постановка задач, всегда на связи, своевременная оплата. Было очень приятно работать! :) Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

ek_smm
40 лет
11 лет в сервисе
Была
год назад
6 лет назад