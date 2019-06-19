Куплю лиды дорого

$50000
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт1 заявка196 просмотров

Оплата за целевые лиды. 

Критерии лида:  

Номер телефона (дозвон) 

Имя  

Город 

Желание купить Робот мойщик окон  

Гео: Россия (кроме Кавказ, Дальний восток) 

Часы обзвона: с 8:00-23:00 

Проверенная аудитория: М, Ж от 35 лет  

Товар: Робот мойщик окон  

Товар всегда в наличии в большом количестве. 

Доставка бесплатная до двери клиента. 

Готов принимать от 5 лидов в день 

Есть собственный КЦ (апрув 80%) 

Можно на наш сайт или на ваш 

Конверсия нашего сайта 1,5%

6 лет назад
Pleshivinlk85
Лев 
40 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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