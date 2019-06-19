Seo-специалист / помощник seo-специалиста

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт14 заявок283 просмотра

Обязанности:

  • Частичное или полное ведение проектов по поисковой оптимизации
  • Составление семантического ядра, расчет стоимости
  • Анализ интернет ресурсов конкурентов
  • Ведение статистики, контроль позиций и отчетности
  • Работа с ссылочными агрегаторами и биржами
  • Работа с системами монетизации
Требования:

  • Теоретические и практические знания поисковой оптимизации
  • Опыт работы с ссылочными и статейными биржами, агрегаторами
  • Опыт по работе с контекстной рекламой будет плюсом
  • Ответственность и исполнительность
6 лет назад
feks
Иван 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров