Нужна семантика по теме займов и кредитов на украинском языке. Срок исполнения желательно - 1 день.
SEO для IT компании в Гугле(яндекс не нужен)
Нам нужна помощь в долгосрочном проекте вывода IT компании на первые места в Гугле в нишевой категории.
Проект долгосрочный на 6-12 месяцев.
Работа только на английском языке на Америку в основном и немного на Европу.
Вся работа должна быть прозрачная.
Мы требуем еженедельных отчетов о том что было проделанно за неделю и план работы на следующую неделю.
Также перед началом работы мы ожидаем от фрилансера стратегию и четко расписанный план на год, чтобы мы знали что можно ожидать и примерные результаты.
Заявки фрилансеров
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