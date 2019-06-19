SEO для IT компании в Гугле(яндекс не нужен)

Нам нужна помощь в долгосрочном проекте вывода IT компании на первые места в Гугле в нишевой категории.

Проект долгосрочный на 6-12 месяцев.

Работа только на английском языке на Америку в основном и немного на Европу.

Вся работа должна быть прозрачная.

Мы требуем еженедельных отчетов о том что было проделанно за неделю и план работы на следующую неделю.

Также перед началом работы мы ожидаем от фрилансера стратегию и четко расписанный план на год, чтобы мы знали что можно ожидать и примерные результаты.