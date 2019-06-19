SEO-продвижение

  1. Биржа фриланса
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Закрыт19 заявок202 просмотра

Добрый день! Стоматологическая клиника г. Киев проводит тендер на SEO-продвижение. Цель получить новые посещения от пользователей из г. Киев, подтянув органику и подключив контекстную рекламу. Есть сайт на wordpress и все. Социальных страниц в фб и инсте нет. От вас нужна google adwords рекламная компания, ваши идеи и предложения, стоимость ваших услуг. 

Google AdsWordPress
6 лет назад
mtvvstnslv
33 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров