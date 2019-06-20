Уникальные отзывы сайт на площадках

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт2 заявки203 просмотра

На 30 площадках нужно в ближайший месяц разместить по 5 отзывов, желательно со старых акков. Всего 150 отзывов

Перед началом работы предоставляем список ресурсов, с вас план размещения на месяц и тексты перед публикацией.

6 лет назад
wemakefab
Виктор 
33 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров