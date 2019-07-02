Анализ, оптимизация и продвижение сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен21 заявка302 просмотра

Здравствуйте, интересует анализ, оптимизация и продвижение сайта по тематике "медицинские анализы", регион г. Архангельск. Интересуют конкретные предложения, желательно с ценами. Адрес сайта lz29 точка ru

6 лет назад
scraggy
47 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

webRoman777
Роман 
41 год
8 лет в сервисе
Был
день назад
6 лет назад
$215
5 дней
Быстро и качественно настроил контекстную реклама - поиск и РСЯ. Подобрал много ключевых фраз и сделал предостаточно объявлений, чувствуется грамотность и хороший уровень подготовки специалиста. Результат, надеюсь, не за горами...
Дмитрий отличный специалист в своей нише, оказывает полезные услуги.

Заявки фрилансеров

webRoman777
Роман 
41 год
8 лет в сервисе
Был
день назад
6 лет назад