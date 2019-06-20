Cео-специалист или помошник сео-специалиста

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт8 заявок330 просмотров

Нужен специалист по поисковому продвижению сайтов игровой тематики

Навыки:

ВАЖНО! умение находить хороших доноров для ссылочной массы

вести базу доноров

опыт сео-продвижения сайтов

знание CMS Wordpress

умение правильно заполнить мета-теги

использование различных инструментов для сео-продвижения

ведение отчетов о проделанной работе

внимательность и усидчивость

Задача:

первоочередная задача - комплексное повышение траста сайтов (улучшить все пузомерки, видимость сайта в поисковиках)

Обязанности:

поиск новых площадок для ссылок

использование ссылочных бирж

размещение ссылок на бесплатных платформах и площадках, форумах и сообществах

публикация нового контента

оптимизация существующих страниц сайтов

внутренняя оптимизация

создание и оформление пабликов в соц сетях, публикация туда контента с сайтов

Предоставляем:

написание сео-текстов

оплату бирж и ссылок на сайтах донорах

предоставляем сео-инструменты: чектраст, серпстат и т.д.

аккаунты для работы в соц. сетях.

WordPress
6 лет назад
rezan89
Виктор 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров