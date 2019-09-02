Крауд-маркетинг - размещение отзывов, постинг на формумах и т.п.

Требуется специалист понимающий технологии и цели крауд-маркетинга.

Задача: размещение на сайтах отзовиках, форумах, тематических блогах и т.п. постов с ссылками на продвигаемый сайт. Ссылка может быть активной в виде гипперссылки, либо просто упоминание домена сайта https://domen.ru и название компании(если площадка не позволяет размещать активные ссылки).

Тематика продвигаемого сайта: Ремонт квартир в Москве

В отклике указывайте стоимость за размещение одного поста.