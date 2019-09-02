Крауд-маркетинг - размещение отзывов, постинг на формумах и т.п.

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен8 заявок355 просмотров

Требуется специалист понимающий технологии и цели крауд-маркетинга.

Задача: размещение на сайтах отзовиках, форумах, тематических блогах и т.п. постов с ссылками на продвигаемый сайт. Ссылка может быть активной в виде гипперссылки, либо просто упоминание домена сайта https://domen.ru и название компании(если площадка не  позволяет размещать активные ссылки).

Тематика продвигаемого сайта: Ремонт квартир в Москве

В отклике указывайте стоимость за размещение одного поста.

6 лет назад
seoacc
Михаил 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

KimberLit
Михаил 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
6 часов назад
6 лет назад
$1
3 дня
Задача была выполнена быстро, в соотвествии с ТЗ. Всё ОК
Все ок, работа оплачена.

Заявки фрилансеров

KimberLit
Михаил 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
6 часов назад
6 лет назад