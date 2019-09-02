SEO продвижение аналогичного сайта https://infoturk.biz
Крауд-маркетинг - размещение отзывов, постинг на формумах и т.п.
Требуется специалист понимающий технологии и цели крауд-маркетинга.
Задача: размещение на сайтах отзовиках, форумах, тематических блогах и т.п. постов с ссылками на продвигаемый сайт. Ссылка может быть активной в виде гипперссылки, либо просто упоминание домена сайта https://domen.ru и название компании(если площадка не позволяет размещать активные ссылки).
Тематика продвигаемого сайта: Ремонт квартир в Москве
В отклике указывайте стоимость за размещение одного поста.
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