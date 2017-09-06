Написать текст для Landing Page, семейный адвокат (адвокат по семейным делам) Раздел имущества, решение споров о детях, взыскание алиментов. 1. Целевая Аудитория: мужчины и женщины, в возрасте 30-40 лет, которые собираются разводиться или только что разведены, имеют ...
Виктор Рындин wemakefabwemakefab
- Продающие тексты14 заявокЗакрыт4 года назад
- $150
Необходимо разработать 3 посадочные страницы для услуг компании в сфере b2b. Дизайн-концепция должна строго соответствовать бренд-буку компании, структура исходя из предоставленного нами контента. Подробное техническое задание отправлю в лс. К проекту пожалуйста прикладывайте ваши работы, ...Завершен4 года назад
Для формата сториз необходимо разработать и анимировать баннеры с примером наших работ. Прикладываю пример баннера в ленте - нужен аналогичный подход, только размер сториза + анимация в виде динамического текста и динамического сайта. Задачу облегчает ...Баннеры1 исполнительЗакрыт4 года назад
Нужен опытный копирайтер, который из предоставленных текстов сможет выжать суть и оформить тексты на обновленную версию сайта. Тема: [url=https://tanhit.com/rodovye-parktiki-tanit-rodorad]https://tanhit.com/rodovye-parktiki-tanit-rodorad [/url]Сроки на выполнение проекта сжатые. Мы ищем человека, который если "не в теме", то хотя бы готов оперативно ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт4 года назад
- $15
На 30 площадках нужно в ближайший месяц разместить по 5 отзывов, желательно со старых акков. Всего 150 отзывов Перед началом работы предоставляем список ресурсов, с вас план размещения на месяц и тексты перед публикацией.Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $120
Что нужно сделать:[list][*]Лого[*]Фирменные цвета[*]Фирменные шрифты (подобрать)[*]Фирменный паттерн Сроки: весьма сжатые[/list]Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен5 лет назад
Что нужно сделать: [list][*]Лого[*]Фирменные цвета[*]Фирменные шрифты (подобрать)[*]Фирменный паттерн Сроки: весьма сжатые Легенда:[/list]Скоро открытие шавермы в контейнере, изображение интерьера и тз во вложенном файле. Прошу отписаться сразу по срокам и стоимости. Плюсом будет создание айдентики для точек продаж.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен5 лет назад
Для сайта: https://www.tabsmag.com/ Нужно написать статьи на эти темы: Статья1: Почему не действует виагра. Статья на 4-6 тыс симв. Описать причины, по которым виагра может не действовать на мужчин. Статью разбить на абзацы. Статья должна содержать списки. Описать все для пользователя, нужно дать ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен5 лет назад
Привет! Нам нужен дизайнер для оформления наших групп во Вконтакте, Facebook и Instagram. Дизайн должен сочетаться с дизайном сайта. Далее нужна будет помощь в создании графических шаблонов для постов. В перспективе так же нужна будет помощь с постами: ...Дизайн интерфейсов и игр15 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется копирайтинг легенд на сайте. - Есть картинка и заголовок, описывающий вид работы, которая была проделана - По этой картинке требуется текст, описывающий где и что было сделано (пример во вложении). - Объем: 30-40 легенд до 500 знаков ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо срочно доработать карандашный эскиз быстровозводимой уличной торговой точки - общепит. Уже есть разработанный и утвержденный вариант первого этажа. На основе данной эскиза необходимо предложить варианты надстройки второго этажа. Проект срочный - сделать нужно было ...Интерьеры и Экстерьеры6 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо написать текст для интернет-магазина дженериков: виагра, сиалис и прочее. Текст нужен в формате вопрос-ответ, в формате инструкций, в формате статей-советов, описание производителей. Ищем автора, который разбирается в тематике и сможет подготовить легкий и понятный ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт5 лет назад
- $30
Сделать иконку таблетки и пилюлиИконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен5 лет назад
Необходимо создать иконку таблетки по аналогии с тем, что подгружена к заданию. Таблетки необходимы 2х видов: таблетка из примера, пилюля. На ней должно быть написано название препарата и граммовка. На выходе должны получить исходник с ...Дизайн интерфейсов и игр1 исполнительЗавершен5 лет назад
Интересует размещение отзывов на тематических площадках: фламп, трипэдвизор, яндекс.маркет. Ищем исполнителя с трастовыми аккаунтами на данных площадках, которые обеспечат прохождение модерации и итоговую публикацию отзыва. Все отзывы написаны и утверждены.Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо провести модернизацию дизайна сайта. Сайт с сформировавшейся структурой и содержанием. Необходимо обновить дизайн: актуализировать стилистику сайта, улучшить юзабилити. Отрисовать нужно 2 экрана: главная страница и карточка объекта. Сайт адалт тематики 18+. Интересует исключительно десктоп ...Завершен5 лет назад
- $10
Необходимо разместить готовый отзыв о компании на сторонней площадке. Основные требования: [list][*]IP Санкт-Петербурга;[*]аккаунт Яндекс почты - не новорег;[*]аккаунт вк - живой, не новорег;[/list]Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо нарисовать несколько баннеров для сайта-каталога интернет-провайдеров. Баннеры должны быть статичны, иметь размер 1140 × 285, ассоциироваться с подключением интернета, быстрым интернетом, комфортным подключением интернета, безлимитным интернетом и так далее. Баннеры не должны быть брендированными и подходить ...Баннеры1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо разработать 2 страницы мобильной версии сайта по ранее разработанным макетам для основной версии.Завершен6 лет назад
Есть разработанный сайт с заполненным контентом, сформировавшейся структурой и так далее. Необходимо модернизировать дизайн сайта таким образом, чтобы он стал выглядеть "стильно модно молодежно", но при этом сохранить основную структуру. Отрисовать надо 2 страницы: страница ...Завершен6 лет назад