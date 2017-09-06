Уже не первый проект по разработке дизайна сайта доверяю Элеоноре. Работа всегда на хорошем предсказуемом уровне. Срыва сроков не было ни разу. А авторский надзор с ее стороны во время верстки помогает держать разработчиков в тонусе и не уронить планку задуманного в проекте :) Спасибо!