wemakefab

Виктор Рындин wemakefab

 
32 годаРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$260
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Написать текст для посадочной страницы - юридические услуги

    Написать текст для Landing Page, семейный адвокат (адвокат по семейным делам) Раздел имущества, решение споров о детях, взыскание алиментов. 1. Целевая Аудитория: мужчины и женщины, в возрасте 30-40 лет, которые собираются разводиться или только что разведены, имеют ...

    Продающие тексты14 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработка дизайна сайта

    $150

    Необходимо разработать 3 посадочные страницы для услуг компании в сфере b2b. Дизайн-концепция должна строго соответствовать бренд-буку компании, структура исходя из предоставленного нами контента. Подробное техническое задание отправлю в лс. К проекту пожалуйста прикладывайте ваши работы, ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Разработка анимированного баннера

    Для формата сториз необходимо разработать и анимировать баннеры с примером наших работ. Прикладываю пример баннера в ленте - нужен аналогичный подход, только размер сториза + анимация в виде динамического текста и динамического сайта. Задачу облегчает ...

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужен копирайтер, оформить тексты на сайт

    Нужен опытный копирайтер, который из предоставленных текстов сможет выжать суть и оформить тексты на обновленную версию сайта. Тема: [url=https://tanhit.com/rodovye-parktiki-tanit-rodorad]https://tanhit.com/rodovye-parktiki-tanit-rodorad [/url]Сроки на выполнение проекта сжатые. Мы ищем человека, который если "не в теме", то хотя бы готов оперативно ...

    Тексты для сайтаНаписание постов
    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Уникальные отзывы сайт на площадках

    $15

    На 30 площадках нужно в ближайший месяц разместить по 5 отзывов, желательно со старых акков. Всего 150 отзывов Перед началом работы предоставляем список ресурсов, с вас план размещения на месяц и тексты перед публикацией.

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработать лого и паттерны для точки по продаже шавермы в СПб

    Что нужно сделать: [list][*]Лого[*]Фирменные цвета[*]Фирменные шрифты (подобрать)[*]Фирменный паттерн Сроки: весьма сжатые Легенда:[/list]Скоро открытие шавермы в контейнере, изображение интерьера и тз во вложенном файле.  Прошу отписаться сразу по срокам и стоимости. Плюсом будет создание айдентики для точек продаж.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Создать 6 статей для интернет-магазина Виагры и пр.

    Для сайта: https://www.tabsmag.com/ Нужно написать статьи на эти темы: Статья1: Почему не действует виагра. Статья на 4-6 тыс симв. Описать причины, по которым виагра может не действовать на мужчин. Статью разбить на абзацы. Статья должна содержать списки. Описать все для пользователя, нужно дать ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Дизайн социальных сетей

    Привет! Нам нужен дизайнер для оформления наших групп во Вконтакте, Facebook и Instagram. Дизайн должен сочетаться с дизайном сайта. Далее нужна будет помощь в создании графических шаблонов для постов. В перспективе так же нужна будет помощь с постами: ...

    Дизайн сайта
    Дизайн интерфейсов и игр15 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Копирайтер со знаниями в строительной тематике (сантехника)

    Требуется копирайтинг легенд на сайте.  - Есть картинка и заголовок, описывающий вид работы, которая была проделана  - По этой картинке требуется текст, описывающий где и что было сделано (пример во вложении).  - Объем: 30-40 легенд до 500 знаков ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Карандашный эскиз для уличной точки общепита - срочно

    Необходимо срочно доработать карандашный эскиз быстровозводимой уличной торговой точки - общепит. Уже есть разработанный и утвержденный вариант первого этажа. На основе данной эскиза необходимо предложить варианты надстройки второго этажа. Проект срочный - сделать нужно было ...

    Интерьеры и Экстерьеры6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написание описаний для магазина, статей - Фарм тематика

    Необходимо написать текст для интернет-магазина дженериков: виагра, сиалис и прочее. Текст нужен в формате вопрос-ответ, в формате инструкций, в формате статей-советов, описание производителей. Ищем автора, который разбирается в тематике и сможет подготовить легкий и понятный ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработать иконки таблеток

    Необходимо создать иконку таблетки по аналогии с тем, что подгружена к заданию. Таблетки необходимы 2х видов: таблетка из примера, пилюля. На ней должно быть написано название препарата и граммовка. На выходе должны получить исходник с ...

    Дизайн интерфейсов и игр1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Размещение отзывов на тематических площадках

    Интересует размещение отзывов на тематических площадках: фламп, трипэдвизор, яндекс.маркет. Ищем исполнителя с трастовыми аккаунтами на данных площадках, которые обеспечат прохождение модерации и итоговую публикацию отзыва. Все отзывы написаны и утверждены.

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Модернизация дизайна сайта, 2 макета

    Необходимо провести модернизацию дизайна сайта. Сайт с сформировавшейся структурой и содержанием. Необходимо обновить дизайн: актуализировать стилистику сайта, улучшить юзабилити. Отрисовать нужно 2 экрана: главная страница и карточка объекта. Сайт адалт тематики 18+. Интересует исключительно десктоп ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Нарисовать баннеры статичные

    Необходимо нарисовать несколько баннеров для сайта-каталога интернет-провайдеров. Баннеры должны быть статичны, иметь размер 1140 × 285, ассоциироваться с подключением интернета, быстрым интернетом, комфортным подключением интернета, безлимитным интернетом и так далее. Баннеры не должны быть брендированными и подходить ...

    Баннер для сайта
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Модернизация дизайна сайта

    Есть разработанный сайт с заполненным контентом, сформировавшейся структурой и так далее. Необходимо модернизировать дизайн сайта таким образом, чтобы он стал выглядеть "стильно модно молодежно", но при этом сохранить основную структуру. Отрисовать надо 2 страницы: страница ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад
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Отзывы фрилансеров
norakrass
Элеонора 
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$150
10 баллов
4 года назад
Разработка дизайна сайта
Работаем с Виктором давно. Могу сказать, что мне очень повезло с заказчиком! Всегда четко ставит задачи, всегда платит вовремя, всегда на связи, всегда приятный в общении. Рекомендую от всей души и надеюсь на дальнейшее сотрудничество :)!
Уже не первый проект по разработке дизайна сайта доверяю Элеоноре. Работа всегда на хорошем предсказуемом уровне. Срыва сроков не было ни разу. А авторский надзор с ее стороны во время верстки помогает держать разработчиков в тонусе и не уронить планку задуманного в проекте :) Спасибо!
Ответный отзыв
victor_andreev
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
год назад
$110
10 баллов
4 года назад
Разработка анимированного баннера
Спасибо за работу! Жаль, что мы не смогли выдать достойный результат. В любом случае постараемся учесть в будущем наши ошибки и больше их не повторять.
Спасибо за адекватный подход к делу.
Ответный отзыв
Eullen
Полина 
33 годаУкраина
8 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
$100
10 баллов
5 лет назад
Разработать лого и паттерны для кофени и магазина цветов в СПб
Приятно было поработать над интересным проектом. Понятное задание, своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству!
Замечательный специалист. Цена и качество. Работает оперативно, открыта к экспериментам и пропадает. Проф роста и крупных бюджетов! Обнял!
Ответный отзыв
Eullen
Полина 
33 годаУкраина
8 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
$60
10 баллов
5 лет назад
Разработать лого и паттерны для точки по продаже шавермы в СПб
Большое спасибо за интересный проект. Сотрудничеством довольна! Хорошо поставлена задача, моментальная оплата. Буду рада дальнейшему сотрудничеству!
Рекомендую как внимательного и ответственного исполнителя!
Ответный отзыв
pasicnjuk_lena
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Создать 6 статей для интернет-магазина Виагры и пр.
Спасибо, очень интересный проект. Буду рада дальнейшему сотрудничеству. Заказчик порядочный, оплачивал все своевременно.
Рекомендую. Ценник чуть выше, но головной боли значительно меньше.
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