SEO продвижение аналогичного сайта https://infoturk.biz
Сделать SEO оптимизацию сайта
Доброе утро!
Нужно сделать сео оптимизацию для сайта на несколько страниц, что именно нужно сделать:
- перелинковка (можно с якорями с одной страницы на другую);
- прописать title, description, keywords;
- возможно, переписать тексты с вхождением ключевых слов и без (это обсудим);
- прописать описание к картинкам;
- составить robots.
Пишите свои цены и сроки, варианты оплаты тоже.
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