Сделать SEO оптимизацию сайта

Доброе утро!

Нужно сделать сео оптимизацию для сайта на несколько страниц, что именно нужно сделать:

- перелинковка (можно с якорями с одной страницы на другую);

- прописать title, description, keywords;

- возможно, переписать тексты с вхождением ключевых слов и без (это обсудим);

- прописать описание к картинкам;

- составить robots.

Пишите свои цены и сроки, варианты оплаты тоже.