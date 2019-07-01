Оптимизация сайта под SEO

Доброго времени суток.

Шаблонные предложения не рассматриваю!

Для сайта на WP с Yoast SEO нужно:

1) провести базовую техническую оптимизацию.

2) Оценить и оптимизировать текстовой контент по 4 разделам (только 4 раздела продвигаются, всего около 20 запросов всего).

3) Проанализировать купленные ссылки на Rookie и MegaIndex.

4) Дать рекомендации по дальнейшим работам.

Предложения принимаются только от исполнителей с опытом работы и знающими как работать с плагином Yoast SEO для WPcommerce.

Заказ небольшой, по этому цена вопроса имеет существенное значение.