Оптимизация сайта под SEO

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Завершен9 заявок192 просмотра

Доброго времени суток.

Шаблонные предложения не рассматриваю!

Для сайта на WP с Yoast SEO нужно:

1) провести базовую техническую оптимизацию.

2) Оценить и оптимизировать текстовой контент по 4 разделам (только 4 раздела продвигаются, всего около 20 запросов всего).

3) Проанализировать купленные ссылки на Rookie и MegaIndex.

4) Дать рекомендации по дальнейшим работам.

Предложения принимаются только от исполнителей с опытом работы и знающими как работать с плагином Yoast SEO для WPcommerce.

Заказ небольшой, по этому цена вопроса имеет существенное значение.

WordPress
6 лет назад
Igoreshka777
Игорь 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

redjired
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$106
4 дня
Escrow
Всё четко и по делу. Работой доволен.
Продуктивное сотрудничество. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

redjired
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад