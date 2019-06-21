Продвижение блога сеошного ресурса

Необходимо написать 25 аналитических статей по тематике SEO для данного блога https://site-analyzer.ru/articles/

Темы и ТЗ подготовлены.

Рассматриваем как частных оптимизаторов, так и рекламные агентства.

Важно! Для написания подобного рода статей от исполнителя необходим личный опыт продвижения сайтов - чтобы статьи были не простыми рерайтами, а черпались из собственного опыта сеошника.

То есть это задача не для копирайтера, а именно для сео-специалиста.

Даже если стиль изложения будет сходу плохо восприимчив - корректура с нашей стороны. Но первичный контент от вас.

Жду ваши предложения + опыт в СЕО-продвижении + кейсы, если есть.