Для интернет-магазина штор и гардин
SEO специалист. Анализ ниши, сбор ключевиков
Есть идея, и бета альфа версия проекта
для которого нужно собрать список ключей,
возможно составить рекомдации по структуре
будушего сайта.
Оценка обьемов работы и с стоимость определим
после звонка, где Вы сможете узнать все детали.
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