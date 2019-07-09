Есть идея, и бета альфа версия проекта для которого нужно собрать список ключей, возможно составить рекомдации по структуре будушего сайта. Оценка обьемов работы и с стоимость определим ...
SEO-проект по туризму
1. Проект: поисковое продвижение сайта
2. Предназначение сайта: продажа туристических услуг по городам Золотого кольца России
3. География услуг: почти 50 городов РФ (перечень - исполнителю)
4. Общий перечень услуг: более 50 видов (конкретный перечень - исполнителю)
5. Регион продвижения: РФ
6. Состояние сайта на текущий момент: дизайн и верстка - готово, программирование - в процессе.
7. Цель продвижения: вывод сайта на уровень продаж с конверсией от 5%
8. Задачи исполнителю:
1) технический анализ сайта в текущем состоянии (т.е. в состоянии разработки) с целью вынесения рекомендаций программисту по валидации, оптимизации html-разметки, интеграции мета-тегов, генерации sitemap и другим вопросам, связанным с дальнейшей разработкой и оптимизацией сайта, которые необходимо решить именно на стадии выхода на рабочую версию. Срок - до 5 рабочих дней.
2) на основе географии и перечня услуг разработать и внедрить (на уровне администрирования) навигацию сайта (с учетом дальнейшей кластеризации запросов по конкретным страницам). Срок - до 5 рабочих дней.
3) разработка семантического ядра и кластеризация запросов по страницам. Срок - до 5 рабочих дней.
4) выдача технических заданий копирайтеру на создание контента, его проверка и приведение к надлежащему по критериям SEO виду, публикация, добавление и оформление по критериям SEO графического контента (будет предоставляться нами). Сроки - по согласованию. Формат работы - непрерывная и последовательная.
5) после вывода сайта в рабочее состояние производство работ по ускорению индексации, каталогизации, формирование правил обхода сайта поисковыми роботами (robots.txt) и технический анализ сайта с вынесеним рекомендаций по устранению дублей страниц и другим вопросам, связанным с дальнейшей оптимизацией сайта. Срок - до 3 рабочих дней.
6) другие работы в интересах продвижения сайта, в том числе предложенные исполнителем, а также планирование и подготовка к внешней оптимизации (ссылочной). Сроки - по согласованию.
9. Общие сроки выполнения задания: до 3 месяцев. Дальнейшая работа (по внешней оптимизации и т.п.) - по согласованию.
10. Общие требования к исполнителю: политика неразглашения, бесперебойный выход на связь, в том числе по телефону, оперативное оповещение заказчика или его представителей о проблемах технического или иного характера, мешающих своевременному выполнению поставленных задач и (самое важное!) заинтересованность в достижении конечного результата - построении успешного проекта и дальнейшем взаимовыгодном сотрудничестве. Особенно приветствуются разумная инициатива и профессиональные рекомендации, которые могут способствовать развитию проекта на любом этапе продвижения.
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