SEO-проект по туризму

1. Проект: поисковое продвижение сайта

2. Предназначение сайта: продажа туристических услуг по городам Золотого кольца России

3. География услуг: почти 50 городов РФ (перечень - исполнителю)

4. Общий перечень услуг: более 50 видов (конкретный перечень - исполнителю)

5. Регион продвижения: РФ

6. Состояние сайта на текущий момент: дизайн и верстка - готово, программирование - в процессе.

7. Цель продвижения: вывод сайта на уровень продаж с конверсией от 5%

8. Задачи исполнителю:

1) технический анализ сайта в текущем состоянии (т.е. в состоянии разработки) с целью вынесения рекомендаций программисту по валидации, оптимизации html-разметки, интеграции мета-тегов, генерации sitemap и другим вопросам, связанным с дальнейшей разработкой и оптимизацией сайта, которые необходимо решить именно на стадии выхода на рабочую версию. Срок - до 5 рабочих дней.

2) на основе географии и перечня услуг разработать и внедрить (на уровне администрирования) навигацию сайта (с учетом дальнейшей кластеризации запросов по конкретным страницам). Срок - до 5 рабочих дней.

3) разработка семантического ядра и кластеризация запросов по страницам. Срок - до 5 рабочих дней.

4) выдача технических заданий копирайтеру на создание контента, его проверка и приведение к надлежащему по критериям SEO виду, публикация, добавление и оформление по критериям SEO графического контента (будет предоставляться нами). Сроки - по согласованию. Формат работы - непрерывная и последовательная.

5) после вывода сайта в рабочее состояние производство работ по ускорению индексации, каталогизации, формирование правил обхода сайта поисковыми роботами (robots.txt) и технический анализ сайта с вынесеним рекомендаций по устранению дублей страниц и другим вопросам, связанным с дальнейшей оптимизацией сайта. Срок - до 3 рабочих дней.

6) другие работы в интересах продвижения сайта, в том числе предложенные исполнителем, а также планирование и подготовка к внешней оптимизации (ссылочной). Сроки - по согласованию.

9. Общие сроки выполнения задания: до 3 месяцев. Дальнейшая работа (по внешней оптимизации и т.п.) - по согласованию.

10. Общие требования к исполнителю: политика неразглашения, бесперебойный выход на связь, в том числе по телефону, оперативное оповещение заказчика или его представителей о проблемах технического или иного характера, мешающих своевременному выполнению поставленных задач и (самое важное!) заинтересованность в достижении конечного результата - построении успешного проекта и дальнейшем взаимовыгодном сотрудничестве. Особенно приветствуются разумная инициатива и профессиональные рекомендации, которые могут способствовать развитию проекта на любом этапе продвижения.