Продвижение сайта в поисковых системах

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт21 заявка228 просмотров

Есть существующий сайт http://www.mlc24.by/Он не оптимизирован (создан недавно), в поисковике по запросам транспорта, складов, логистике в гугле и яндексе он на задних страницах.

Необходимо:

1) произвести Seo оптимизацию сайта

2) предложить маркетинговую стратегию по продвижению сайта в интернете

3) предложить либо опровергнуть целесообразность проведения контекстной рекламы

6 лет назад
mlc24
29 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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