Живые отзывы

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт4 заявки243 просмотра

В яндекс картах нужны отзывы с рейтингом 5+ от живых аккаунтов с активностью. Трафик обязательно должен быть живой.от 3 до 6 предложений в каждом отзыве + рейтинг 5. Гео и контекст обсуждаемы.

За каждый отзыв 200р. 

6 лет назад
guest_15282719328215
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров