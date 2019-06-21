Продвижение сайта (сайтов). СЕО

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт22 заявки219 просмотров

Ищу человека, который возьмется за продвижение сайта или сразу 2-х (СЕО). Цель подняться по высокочастотным запросам в топ 3. Предложите стоимость работ за один или сразу за оба сайта.

Сылки на сайты https://docs.google.com/document/d/1S_rpsfRJR5baBzkeIBrh3tptrYE7xTOb82RIJTwdnxY/edit?usp=sharing

6 лет назад
1qwerty
43 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров