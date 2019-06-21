В яндекс картах нужны отзывы с рейтингом 5+ от живых аккаунтов с активностью. Трафик обязательно должен быть живой.от 3 до 6 предложений в каждом отзыве + рейтинг 5. Гео и контекст обсуждаемы. ...
Продвижение сайта (сайтов). СЕО
Ищу человека, который возьмется за продвижение сайта или сразу 2-х (СЕО). Цель подняться по высокочастотным запросам в топ 3. Предложите стоимость работ за один или сразу за оба сайта.
Сылки на сайты https://docs.google.com/document/d/1S_rpsfRJR5baBzkeIBrh3tptrYE7xTOb82RIJTwdnxY/edit?usp=sharing
Заявки фрилансеров
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