SEO-оптимизация сайта

Под но готовящийся к редизайу рабочий сайт необходимо произвести предварительный аудит.

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Подключить и настроить Гугл тег менеджер

По срокам, времени необходимому на выполнение определенного объема работ и их стоимости нужны конкретные цифры. Предложения типа: У меня тариф 15/100/1000 руб/час. (а сколько это в итоге займет времени час или год)) не рассматриваю.