SEO-оптимизация сайта

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  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт15 заявок167 просмотров

Под но готовящийся к редизайу рабочий сайт необходимо произвести предварительный аудит.

Оптимизировать его под SEO

Подключить и настроить Гугл тег менеджер

По срокам, времени необходимому на выполнение определенного объема работ и их стоимости нужны конкретные цифры. Предложения типа: У меня тариф 15/100/1000 руб/час. (а сколько это в итоге займет времени час или год)) не рассматриваю.

6 лет назад
vakal1982
Игорь 
42 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров